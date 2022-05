♦ 1,3 million de km2

C’est la surface du parc, qui recouvre l’ensemble de la ZEE, zone économique exclusive, au-delà des eaux provinciales. Il abrite quatre écosystèmes, récifs coralliens, monts sous-marins, milieu hauturier et îles hautes, et environ 2 000 espèces y sont recensées. Une de ses particularités est de constituer une zone de passage, de nourrissage et d’habitat pour de nombreux animaux emblématiques comme les frégates du Pacifique, les requins blancs, les raies mantas, les baleines à bosse et les tortues vertes.

♦ Niveau de protection

En 2018, l’ensemble des récifs coralliens ont été classés réserves naturelles ou intégrales : Chesterfield, Entrecasteaux, Bellona, Pétrie et Astrolabe. Ils hébergent 30 % des récifs coralliens encore vierges (dits « pristines ») de la planète, qui n’en compte plus que 1,5 %. « La Nouvelle- Calédonie est l’épicentre de la plus grande diversité mondiale de coraux profonds, indique Manuel Ducrocq, directeur du service du parc et de la pêche. Il y a une vraie responsabilité vis-à-vis de l’humanité. » Les réserves représentent 2,4 % de la surface du parc, soit 28 000 km2 : 20 000 km2 en réserve naturelle et 7 000 km2 en intégrale. L’accès est soumis à autorisation et la pêche y est interdite.