Les fruits et légumes ? « Non, c’est trop cher. » Ils profitent de quelques bananes et taros du jardin. Se permettent-ils des petits plaisirs ? « Pour les fêtes, on prend quelques crevettes ou un sashimi. La famille de mon beau-fils qui vit à La Foa nous donne parfois du poisson. »

Pour le surplus, il y a les cartes de téléphone, un petit modem internet. La machine à laver a dû être remplacée. Dans ce cas de figure, quand c’est possible, le paiement s’effectue en plusieurs fois. Sinon, il faut attendre. Les déplacements sont peu nombreux. « Je vais à Nouméa pour les papiers, mais c’est rare. » Loetana observe, inquiète, que les prix augmentent. « L’huile est passée de 400 à 900 francs la grosse bouteille et même le riz, des fois il monte à 180 francs, le sucre dépasse les 100 francs, tout augmente. On a moins et plus cher. » « On entend les coups de gueule à la radio à ce sujet, ajoute-t-elle. Il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose pour les petits. Ils ne pensent qu’à eux. Je ne crois pas qu’ils se rendent compte des difficultés auxquelles les gens font face. »