Pensez-vous que l’abstention soit la responsabilité de vos concurrents ?

Quand on regarde les chiffres depuis 2012, malgré l’augmentation du nombre d’inscrits, la participation est de plus en plus faible. Les partis qui se présentent perdent en représentativité. Celui de Philippe Dunoyer, Calédonie ensemble, pèse de moins en moins. Et pourtant, il est le candidat d’une alliance dont le seul argument est la constitution d’une majorité présidentielle. Pour moi, on cherche à abuser l’électeur.

Philippe Dunoyer est le seul candidat d’une alliance dont le seul argument est la constitution d’une majorité présidentielle. Pour moi, on chercher à abuser l’électeur.

Dans cette union, vous semblez considérer que Calédonie ensemble est le problème…

Leur choix de société ne me convient pas. Je n’ai jamais voté pour Calédonie ensemble. J’ai voté pour l’Avenir en confiance, qui avait une orientation institutionnelle qui me plaisait davantage. Il n’existe plus tel qu’on l’a connu et une partie s’est rapprochée de Calédonie ensemble. Sur quel projet se sont-ils alliés ? Je n’en sais rien.