« Les 20 % des personnes les plus aisées perçoivent, à elles seules, près de 44 % de l’ensemble des revenus », selon l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee), contre 5 % pour les 20 % les plus modestes. L’étude, qui porte sur 2019, montre que les revenus des plus riches sont 8,4 fois supérieurs à ceux des plus pauvres. « Ce ratio témoigne d’un niveau élevé des inégalités en Nouvelle-Calédonie », observe l’Isee.