Il avait évoqué le « Caledonia Festival », l’ouverture du Musée de la Nouvelle-Calédonie, le travail sur l’inscription du bagne calédonien au patrimoine mondial de l’Unesco et avait aussi promis d’engager une démarche mémorielle sur les accords, les différentes révoltes et donc le naufrage du caboteur la Monique, pour lequel la municipalité de Maré organise chaque année depuis 2018 des cérémonies du souvenir.

Le thème retenu pour cet évènement est l’« émotion » afin que les Calédoniens « se réapproprient cette histoire ». En 2023, l’accent sera mis sur la création lors d’un un évènement plus long et plus conséquent. Il s’agira alors avec les artistes de se tourner « vers l’avenir » et de l’inscrire dans la durée.

La reconquête de l’histoire est une démarche permanente qui se nourrit de grands évènements qui font sens du point de vue de la construction identitaire. Déclaration de politique générale du 17e gouvernement par le président Louis Mapou. Novembre 2021.