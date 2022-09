Dans plus de 40 % des sociétés de l’alimentation, la production et les services, chef d’entreprise se conjugue au féminin. Seul le secteur du bâtiment plombe la moyenne, en restant très masculin. Il représente 47 % de l’artisanat et compte 96 % de patrons hommes. « La pénibilité de certains de ces métiers reste un obstacle. À part quelques professions physiques nécessitant manutention et charges lourdes, peu d’éléments tangibles justifient que les femmes n’investissent pas l’ensemble des métiers de l’artisanat », explique la présidente de la CMA-NC.

Elles représentent un tiers des alternants et des stagiaires du Centre de formation de l’artisanat (CFA), contre un quart dix ans plus tôt. « Une partie est en reconversion professionnelle, elles choisissent un métier manuel pour retrouver du sens, changer de vie et de rythme, ou par passion », détaille Elizabeth Rivière.

En 2021, 35 % des nouvelles entreprises étaient créées par des femmes. En 2020, c’était 30 %, contre 25 % en moyenne les huit dernières années. L’augmentation des étudiantes dans les formations professionnelles conforte cette évolution. Les filles ne dénigrent plus les professions d’électricienne et de mécanicienne.

Être une femme artisane, ce n’est pas si facile. S’il n’y a pas « de milieu réservé », insiste Élizabeth Rivière, des obstacles bloquent encore les parcours des entrepreneures et des dirigeantes. La Chambre de métiers et de l’artisanat compte sur le Nouméa Women’s Forum pour comprendre « les besoins et les attentes des femmes » et améliorer son accompagnement. « L’important pour tout chef d’entreprise, c’est d’avoir la bonne information, de se faire conseiller, de s’appuyer sur des experts, d’être entouré et soutenu. »

Rien n’a été laissé au hasard dans le logo du Nouméa Women’s Forum. Le sceau rouge, bien marquant, comme une trace de rouge à lèvres, représente trois femmes en une seule. La première, c’est Wonder Woman. « Il fallait montrer cette image de femme

forte », indique Naïa Wateou. On retrouve ensuite la Marianne « pour les valeurs : liberté, égalité, fraternité ». Et le petit grain de beauté est en hommage à la célèbre Marylin Monroe. « On a souvent l’image de la femme hypersexualisée, on oublie que la marque Marylin Monroe est l’une des marques les plus lucratives au monde. Qu’elle a très mal démarré dans sa vie de femme, mais qu’elle a repris ses études à un moment, qu’elle a monté sa boîte de production et qu’elle a eu aussi ce parcours chaotique avec cette envie d’indépendance et d’autonomie »,

précise l’élue.

L’institution estime aussi qu’un travail doit être mené autour des « structures associatives ou informelles » dans lesquelles les femmes s’investissent. « Il y a un vivier dynamique en Nouvelle- Calédonie et une richesse de savoir-faire artisanaux qui peut être accompagnée de manière adaptée, via des groupements ou des coopératives par exemple », poursuit Elizabeth Rivière.

42 % des personnes qui sollicitent la Chambre pour une aide ou des conseils sont des dirigeantes, des salariées ou des conjointes. Cette dernière catégorie rassemblerait 2 000 Calédoniennes, selon les estimations de la CMA-NC. Soit 76 % des conjoints actifs. « Ce sont des partenaires indispensables à la réussite de l’activité. Elles participent activement, mais dans l’ombre, à la vie de l’entreprise artisanale qui est souvent une structure familiale. »

Elles s’occupent des tâches administratives, assurent la relation avec les fournisseurs, font un peu de comptabilité… Une formation pour les assistants ou les assistantes de dirigeant d’entreprise artisanale est soutenue par la Chambre en ce sens. Le diplôme permettrait de se spécialiser en comptabilité, communication, gestion du personnel et organisation commerciale. Et d’affirmer un peu plus le rôle des femmes dans l’artisanat calédonien.

Brice Bacquet avec Edwige Blanchon

Photo : Edwige Blanchon