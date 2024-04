[DOSSIER] Démographie : les effets déjà perceptibles

La population vieillit, les naissances reculent, les départs augmentent. L’Isee a analysé ce phénomène, qui s’accentue ces dernières années, dans plusieurs études, au cœur du précédent dossier de Demain en Nouvelle-Calédonie. Les conséquences de ce ralentissement démographique se font déjà sentir. La baisse de la natalité engendre une diminution des effectifs scolaires. Les premier et second degrés ont perdu 6 801 élèves entre 2010 et 2022, relève l’Institut d’émission d’Outre-mer. En haut de la pyramide des âges, les plus de 60 ans ont été multipliés par 4 en 40 ans et, à l’horizon 2030, les seniors devraient représenter 1 personne sur 5 (34 000) contre 1 sur 8 aujourd’hui, parmi lesquels 23 % auront plus de 80 ans (8 000), soit deux fois plus. L’allongement de la durée de vie des Calédoniens pèse particulièrement sur les régimes sociaux. Le nombre de retraités explose alors que celui de cotisants ne progresse que très légèrement. Chaque année depuis 2018, qui marque la fin de l’équilibre du système, la Cafat verse davantage de pensions qu’elle ne perçoit de cotisations. Les personnes âgées sont également davantage malades, ce qui accroît le besoin de soins médicaux et engendre la hausse des dépenses de santé. Le Ruamm se trouve dans une situation critique.

« NOUS NOUS SENTONS DÉLAISSÉS »

Or, les pouvoirs publics ne semblent pas prendre la juste mesure du problème. Les réformes, cruciales, se font attendre. Alain Monnier, secrétaire administratif Usoenc de l’intersyndicale des retraités, regrette un manque de considération. « Nous nous sentons délaissés, invisibles. Beaucoup de décisions sont prises sans nous concerter. Pourtant, tout le monde va y passer. Et puis, nous consommons, payons des impôts, sommes dans des associations, nous occupons de nos enfants et petits-enfants… » Parmi ses doléances, l’intersyndicale demande l’extension de la carte senior aux grandes surfaces – « le pouvoir d’achat diminue et cela précarise les retraités » -, sa reconnaissance par une loi de pays, la création d’une Maison du retraité… Cette dernière devrait bientôt voir le jour. Thierry Santa annonce dans nos pages l’ouverture, en 2025, de la Maison calédonienne de l’autonomie, dans le cadre du plan bien vieillir déployé par le gouvernement. D’autres défis émergent, comme l’adaptation des soins et les places en hébergement adéquat, dont ceux destinés aux pathologies de type Alzheimer. Une économie tournée vers le troisième âge se développe aussi, notamment avec le service à domicile. Les plus de 60 ans ont même leur salon, à la maison des artisans, qui se tient du 26 au 28 avril cette année.