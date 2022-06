Des entreprises compensent leurs émissions de dioxyde de carbone en finançant des activités qui « séquestrent » ce CO 2 . Très développé en Europe, ce système suscite de plus en plus d’intérêt : le gouvernement aimerait attirer en Calédonie les dépenses des sociétés internationales. Les industries locales pourraient également contribuer. La compensation doit cependant être un dernier recours, estiment plusieurs observateurs, pour qui la priorité reste la réduction des émissions.