Pour « pousser » le bétail dans le paddock d’à côté, le stockman délaisse les moteurs pour les chevaux, autant que possible. « Les anciens ont nourri la Calédonie comme ça. Je n’ai pas changé de méthode depuis que j’ai appris ce métier. » Ce qui fait de lui, ironie du sort et tragédie du climat, un éleveur très moderne. « Ce qui m’aide à résister à la sécheresse et aux inondations, c’est surtout le fait de ne pas avoir cassé la couche végétale. »

Le sol n’est pas idéal, il manque de phosphore, mais Patrick refuse d’y toucher. « Le bétail doit s’adapter au manque. Plus on l’aide, plus on le fragilise. » Partisan du « rustique », il a fait le choix de la race brahmane, connue pour sa résistance à la tique et à la chaleur. « Ailleurs, quand je vois des bêtes qui cherchent l’ombre dès 10 heures du matin, je me dis qu’il y a un problème… »