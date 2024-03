[ DOSSIER ] Astiquage, la grande confusion

Condamnés à un stage de parentalité, des auteurs décrivent la violence comme leur seul moyen de résolution des conflits, faute de mots pour exprimer les frustrations. Interpellé par « l’impuissance » des parents, le sociologue Jone Passa propose une réflexion sur l’astiquage – qu’il n’approuve, ni ne condamne – visant avant tout à souligner le « défaut de parole » qui affaiblit la société calédonienne, et l’incompréhension de deux mondes : celui de la loi de la République en 2024 et celui des anciennes générations, dans la coutume en particulier.

Constatant une « perte de repères » généralisée, Gilbert Tein, ancien président du Sénat coutumier, et Hippolyte Sinewami, grand chef de La Roche, revendiquent l’astiquage comme outil de régulation sociale dans un cadre précis, où la parole reste le principe et la violence physique l’exception, où les aînés ne mélangent pas « correction et maltraitance ».

G.C.