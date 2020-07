Hnadriane Hnadriane, originaire de Nengone, conseiller municipal réélu à Nouméa et membre du Conseil économique, social et environnemental est décédé d’une longue maladie, à l’âge de 73 ans. Fidèle de son grand chef, Nidoïsh Naisseline, membre de l’USTKE, il rejoindra le RPCR de Jacques Lafleur dans le sillage de Dick Ukeiwé et sera un membre actif de l’Union pour la Calédonie dans la France et des Républicains calédoniens durant trente ans. Il restera tout au long de sa vie un fervent défenseur de la Calédonie française.

Simon Loueckhote, ancien sénateur, avec qui il figurerait sur la liste « Avec nous » pour la province des Îles aux dernières élections provinciales, lui a rendu un émouvant hommage sur les réseaux sociaux. « Il était l’un des précieux et sages conseils des responsables politiques, religieux et coutumiers des îles Loyauté ». « Puisse-t-il continuer à guider nos pas et transmettre cette valeur qui fait si souvent et grandement défaut de nos jours, la fidélité ».

Sonia Backes, présidente de la province Sud et des Républicains calédoniens, a, elle aussi, salué la loyauté de ce « compagnon de route » et « ami », fier d’être kanak et français. « Il était fidèle à ses convictions, fidèle à sa famille, fidèle à ses coutumes, fidèle à ses amis ».