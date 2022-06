Bien que victorieux en nombre de sièges à l’Assemblée nationale (245 sur 577), la coalition présidentielle n’a plus de majorité absolue (289 sièges). Dans ce groupe, Renaissance (ex-LREM) est à 170, le MoDem à 46 et Horizons à 26, les divers centre à trois. Trois ministres perdants devront démissionner (Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Benin) et de grandes figures de la macronie sont sortis (Christophe Castaner, Richard Ferrand).

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon fait moins bien qu’espéré avec 133 députés et une coalition qui aura bien du mal à se fédérer en un seul groupe (72 La France insoumise, 26 Parti socialiste, 23 Les Verts, 12 Parti communiste). S’ajoutent 20 députés divers gauche. La droite obtient 64 sièges, 61 pour Les Républicains, trois pour l’UDI. On recense également 10 députés divers droite, dix régionalistes.

Le grand vainqueur de cette élection est indéniablement le Rassemblement national de Marine Le Pen, avec 89 sièges. Pour la première fois de son histoire, le parti pourra former un groupe. Et il pourrait même être le premier groupe d’opposition.

C’est donc un revers pour la majorité présidentielle qui ne pourra plus gouverner seule. L’opposition, qu’elle soit du RN ou des gauches, est bien déterminée à peser et à contrer l’action du gouvernement. Ce dernier devrait regarder du côté des Républicains pour obtenir une majorité et faire voter ses textes. Mais des ténors LR disent vouloir rester dans l’opposition.

Le président, bien que réélu, n’aura pas les mains libres. Il pourrait renoncer à une partie de ses réformes, utiliser le 49-3 ou dissoudre