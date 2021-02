Le gouvernement affirme que ces personnes contacts « n’ont pas pu en contaminer d’autres dans leur entourage avant d’être conduites en quatorzaine » puisqu’elles présentent des tests négatifs (le délai d’incubation est de trois à cinq jours en cas de contamination). Il s’agira néanmoins de voir comment leur état de santé évolue dans les prochaines semaines, les symptômes pouvant apparaître jusqu’à 14 jours après le contact avec la personne positive. Nous pourrions alors avoir une première transmission locale.

Le protocole

Cette annonce a légitimement suscité des questionnements et des inquiétudes au sein de la population. De fait, le protocole d’exemption qui concerne le personnel navigant (un effectif de 137 personnes) ou encore les professionnels de santé accompagnant les évasanés est moins connu, plus souple et forcément plus inquiétant. Ce protocole, rappelons-le, est en vigueur parce que ces professionnels sont amenés à effectuer des vols réguliers et qu’une quatorzaine stricte à l’hôtel serait impossible (ils passeraient leur vie dans un avion ou en isolement).