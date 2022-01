EN BREF

• À Nouméa, l’ex état-major, situé rue Surleau, va devenir l’hôtel de police qui, lui, sera trans- formé en maison de la jeunesse. Début des travaux en mai pour environ quinze mois. Coût : 400 millions de francs.

• Le lycée Jules-Garnier va être réhabilité par le gouvernement. Début des travaux envisagé pour fin 2022. Coût : 745 millions de francs.

• Une étude et des travaux préparatoires vont être engagés par le gouvernement sur le site sportif de Magenta, qui comprend le stade et le vélodrome, dont la rénovation du parking. Coût : 500 millions de francs sur projet global d’au moins 1,6 milliard.

• Le chantier du nouveau siège de la Direction de l’aménagement et de l’équipement de la province Sud, à la Vallée-du-Tir, va débuter en mars. Fin prévue en mai 2023. Coût : 1,3 milliard de francs. (© province Sud)

• Le gouvernement mène deux opérations à Numbo, qui doit devenir une zone dédiée à l’économie et à l’innovation maritime, la dépollution de la partie maritime et terrestre du site, et une étude pour évaluer l’ambition à donner à ce futur pôle. Coût : 400 millions de francs.

• Dans son budget 2022, la province Sud prévoit, entre autres, le doublement de la voie et la sécurisation de l’échangeur de Païta Nord, le renforcement du giratoire et des bretelles de Nakutakoin à Dumbéa, la passerelle piétonne de la Coulée au Mont-Dore et l’Écopôle recyclerie de Ducos à Nouméa.

• Réfection du lycée agricole Michel-Rocard à Pouembout pendant deux ans. Coût : 1,5 milliard de francs.

• Dans le Sud, à Prony Resources, deux chantiers de taille. Le projet Lucy, future unité de traitement et de stockage à sec des résidus, qui injecte huit milliards de francs dans l’économie. Et la centrale photovoltaïque pour un budget de 20 milliards de francs. (© Archives DNC/A.-C.P.)

• Pose de la statue de la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, sculptée par Fred Fichet, à la place de celle de l’amiral Olry (déplacée dans les jardins du musée de la ville), sur ce qui sera baptisée à l’occasion « Place de la paix » le 26 juin, date anniversaire des accords.

• Ouverture, au second semestre, du nouveau Cajeda, géré par l’ACH, qui déménage de Montravel à Nouville à côté du foyer Paul- Reznik, passant de 31 à 50 places. Coût : plus d’1 milliard de francs.

• La construction du futur hôtel de police, qui déménage de Koutio à Dumbéa centre, est en cours depuis décembre et le centre de supervision urbaine doit ouvrir en mai. En tout, trois ans de travaux pour le déménagement de l’ensemble des services de la police sont prévus. La nouvelle caserne de gendarmerie devrait, elle, entrer en service vers avril à Dumbéa-sur-Mer.