Dégel simple pour les provinciales ou accord global ? Les Calédoniens fixés rapidement

L’UC dit avoir besoin de plus de temps. « Ce sont quand même des questions lourdes de conséquences pour nous : l’ouverture du corps électoral, en particulier, touche le principe du peuplement de la Nouvelle- Calédonie. » Sur la citoyenneté, « est-ce qu’il faut s’arrêter uniquement sur la durée de résidence, rajouter d’autres critères ? », interroge-t-il.

Sur l’autodétermination, pour lui, les parties « ont rejoint la position des Nations unies, c’est-à-dire de faire un référendum et si c’est non, de repartir sur un autre, etc. ». Pas sûr que les loyalistes optent pour une telle facilité. Roch Wamytan trouve, en tout état de cause, le ministre « très compréhensif » et « il est prêt à revenir, il faut quand même saluer cette volonté ».

Quant à discuter avec les autres partenaires ? « C’est un timing. Nous n’avons pas terminé la discussion avec l’État, il nous faut aller jusqu’au bout. » Faute d’accord, l’UC dit avoir conscience que la modification électorale leur serait imposée… et que la mise en œuvre du principe d’autodétermination pourrait être « reléguée aux calendes grecques ».

Le ministre leur aura sûrement rappelé leur intérêt. Rémi Bastille est chargé de poursuivre le travail cette semaine en espérant convaincre la principale composante du FLNKS, sans qui un accord serait difficile mais pas impossible.

Chloé Maingourd

L’UC élargi

« Nous avons élargi notre délégation, c’est important qu’il n’y ait pas que l’UC mais les nationalistes, les syndicats qui représentent la masse des progressistes calédoniens », a commenté Roch Wamytan. Aux côtés de l’UC, lors des rencontres avec le ministre, le Parti travailliste, l’USTKE, le Rassemblement démocratique océanien, la Dynamique unitaire sud, Dynamique autochtone, le Mouvement des océaniens indépendantistes qui composent le nouveau CCAT (lire par ailleurs). Un signe positif pour l’avancée des discussions ? Une force de pression ?