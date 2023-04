L’INCENDIE À NOTRE-DAME

« On s’en rappellera jusqu’au bout. » Et pour cause. Les impressionnantes images de la cathédrale en feu ont fait le tour des télévisions du monde entier. Le lundi de la Semaine sainte, qui précède Pâques, Johann Vexo officie à la messe du soir, qui commence à 18 h 15. En plein milieu, une alarme « que personne n’avait jamais entendue » retentit « très fort dans toute la cathédrale » avec un message d’évacuation. « Le prêtre s’arrête de lire, je suis au clavier avec la chanteuse, on est un peu interdit. » À peine deux minutes plus tard, le portail central s’ouvre, les gens commencent à sortir « calmement ». Dans le doute, ils décident de faire de même. « On ne voyait rien. Pour nous, il n’y avait pas de problème. » Il laisse ses partitions sur le pupitre. Le bâtiment est alors presque entièrement vide. Libéré de ses obligations par le prêtre, Johann Vexo se prépare à rentrer chez lui. Il est peut-être 20 minutes après l’alarme. « Ça crame au-dessus, mais on ne le sait pas. Dedans, il ne se passe rien. Je sors et, sur le parvis, par réflexe, je me tourne vers la façade. Rien. » Ce n’est qu’une fois chez lui – il habite à environ un quart d’heure à pied – qu’il observe par la fenêtre de la fumée « dense, jaune ». Il ressort pour se rendre sur place. Arrivé à Châtelet, c’est la consternation.

Dans les rues, tout le monde est à l’arrêt, piétons comme automobilistes. « Le toit est entièrement en feu. Je repars, je ne peux pas regarder ça. On est hébétés, effondrés. » Johann Vexo suit le reste de la soirée à la télévision. « Je ne réalisais pas. » Et au téléphone avec ses collègues et ses amis. Les journalistes, aussi. « La BBC qui vous appelle à 20 heures, ça fait bizarre. » Le lendemain, il apprend que les partitions qu’il avait laissées sur l’orgue de chœur y sont toujours. Cette expérience lui vaut, quelques années plus tard, de figurer, dans son propre rôle, dans le film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud. « Un souvenir heureux lié à un épisode malheureux. » Deux semaines de tournage pour « 20 secondes à l’écran ». Et une rencontre avec le réalisateur. « Il savait exactement ce qu’il voulait, j’ai trouvé ça génial d’avoir à tel point ce souci de la musique. J’ai découvert un milieu que je ne connaissais pas et des gens très sympas, c’était une super expérience. »