Les autorités pourront décider de fermer des établissements pour une durée plus ou moins longue. Si un cas est détecté dans une école, il faudra, par exemple, tester l’ensemble des élèves et des professeurs, et procéder au nettoyage de l’enceinte avant de rouvrir.

Et en cas de large épidémie, on l’a vu ailleurs, la fermeture pourrait être plus longue. Pas parce que les jeunes sont des personnes à risque (visiblement seuls les nouveau-nés le sont), mais parce que ce sont des lieux favorables à la contamination : il y a du monde et beaucoup d’échanges notamment chez les petits, derrière lesquels on ne peut pas être en permanence pour faire respecter les règles d’hygiène. En clair, les enfants constituent des vecteurs du virus tout en subissant moins ses effets. Les personnes les plus à risque, on le rappelle, sont les personnes âgées et tous les adultes qui souffrent de formes sévères de maladies cardiovasculaires, d’hypertension, de diabète, de maladies respiratoires chroniques dont les BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive), l’asthme…