Le prolongement du confinement, décidé samedi soir par le gouvernement, n’a pas fait l’unanimité des groupes politiques. Les élus loyalistes de la province Sud déplorent que leur proposition n’ait pas été retenue.

Dans un communiqué, ils ont dénoncé la décision prise par le gouvernement collégial, alors qu’ils avaient proposé d’opter pour un déconfinement accompagné de contraintes sanitaires. Comme l’a précisé Gil Brial, deuxième vice-président de la province Sud et cosignataire de ce communiqué, « on ne peut pas demander aux Calédoniens d’avoir été sérieux comme ils ont été dans les trois dernières semaines, leur dire que la situation sanitaire devient bonne, mais que malgré tout, on poursuit ce confinement ». Pour lui, ce système est « à bout de souffle » et il est anormal que « les décisions qui sont prises par la province Nord, par la province des Îles, par le Sénat coutumier impactent directement l’avis des habitants de la province Sud. » Des propos qualifiés de « dangereux » par Daniel Goa, le président de l’Union calédonienne.