DNC : Pourquoi cette reprise si tardive des compétitions, alors que toutes les disciplines ou presque ont retrouvé un rythme normal ?

Clément Leroux : Je me suis dit qu’il fallait d’abord qu’on se restructure avant de reprendre. Même la compétition qui arrive a surtout pour objectif d’être dans la continuité du travail qu’on a effectué durant cette pose forcée.

Quel était l’enjeu de cette période de repos ?

La pierre angulaire de tout, c’est l’arbitrage. Sans officiel, il n’y a pas de compétition, et le karaté demande beaucoup de monde (lire par ailleurs). Si on n’arrive pas à avoir un bon vivier d’arbitres, on aura des difficultés. Donc la première chose, c’était de donner envie aux licenciés de devenir arbitres. Cela passe notamment par la revalorisation du rôle. Par exemple, on reproche souvent une défaite à l’arbitre, on l’a tous fait. Il faut supprimer cette idée et cela passe par la pédagogie. J’aimerais, par exemple, rapidement mettre en place un trophée du meilleur jeune arbitre à chaque compétition.

Et pour les plus âgés ?

On va proposer le « pacte des seniors ». On sait que la fin d’une carrière pour un combattant peut être brutale, alors il s’agit de maintenir sa motivation intacte. On proposera aux meilleurs des déplacements pour des événements comme l’Open de Dubaï. Cela veut dire que même si seuls quelques-uns profitent vraiment du déplacement, il faudra les entraîner, il faudra des partenaires d’entraînement, des coachs. Il faudra donc faire en sorte qu’une médaille devienne une récompense collective. Dans le cadre de ce pacte, on a mis en place des formations d’instructeur durant cette période où les voyages étaient impossibles pour une trentaine de lauréats.