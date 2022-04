Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer.

L’ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe, a fait part de toute son « admiration » pour Emmanuel Macron, rejoint après 2017. Un candidat-président qui, selon lui, a pris le temps de comprendre la Nouvelle-Calédonie, un personnage « audacieux », incarnant la notion du dépassement de soi et des partis pour travailler collectivement et qui présente une façon « pragmatique » de réfléchir au monde « tel qu’il est et non tel qu’on le souhaiterait ». Un positionnement qui l’a, par exemple, poussé à imaginer l’axe indopacifique. « Il n’y a aucun doute qu’avec Marine Le Pen, la construction de la société calédonienne, la relation à l’Europe et au monde seront radicalement différentes », a-t-il argué.

Halte au RN

Tour à tour, les élus loyalistes calédoniens, que la Macronie a réussi à rassembler pour cette échéance, et qui sait, pour la suite, ont également loué le positionnement présidentiel. « Emmanuel Macron est celui qui nous projette dans l’avenir et qui propose une méthode », estime Christopher Gygès. « Il a montré le chemin pour se rassembler et assumé la colonisation, ce qui a fait du bien dans les cases », juge Marie-Laure Ukeiwé. « Nous ne sommes pas des ingrats pour ceux qui s’occupent de nous », poursuit Nicolas Metzdorf.

Pour Willy Gatuhau, « il ne faut pas laisser entrer le RN ! On sait ici où peut mener le sectarisme. Ce n’est pas la Nouvelle- Calédonie. » Isabelle Lafleur ne voit d’ailleurs pas « comment on pourrait renouer les fils du dialogue avec Marine Le Pen ». Gil Brial, qui n’avait pas soutenu Emmanuel Macron en 2017, s’est dit convaincu et a estimé qu’il ne fallait « pas changer de capitaine au milieu de la passe », tandis que Sonia Backes pense qu’« il nous a donné une place dans le monde alors qu’on pensait qu’on coûtait juste de l’argent ». « Il a redonné une place centrale à la France et c’est le seul qui trace une feuille de route dans la région », estime pour sa part Philippe Dunoyer.

La présidente du comité de soutien, Sonia Lagarde, a fermé le banc : « Alors que le danger de l’extrême droite nous guette, Emmanuel Macron incarne le choix de l’espoir, d’une Nouvelle-Calédonie en paix avec elle-même et avec la France. »

Chloé Maingourd