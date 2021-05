Des réflexions pour réduire le coût des protections

Plus spécifiquement sur les règles, les membres de l’association pour la promotion de la santé sexuelle apporteront de l’information sur les principes d’une bonne hygiène intime, ainsi que sur les personnes et les lieux vers lesquels les jeunes peuvent se tourner en cas de difficultés. Sur la question de l’accès aux protections, un partenariat a été conclu avec Cellocal qui distribue la marque U by Kotex, particulièrement engagée sur la question. Le partenariat permettra de distribuer une trousse aux 1 200 élèves, aussi bien filles que garçons, afin de les familiariser avec ces produits. Pour la représentante de la société, les règles commencent de plus en plus tôt et il est important de communiquer auprès des plus jeunes, notamment sur le fait qu’elles ne doivent pas les freiner dans leurs activités.