Lionnel Brinon, élu Avenir en confiance à la province Sud, prêche pour une agriculture responsable qui peut avoir recours aux pesticides (un terme qu’il n’affectionne guère, lui préférant celui de « produits agro-pharmaceutiques »). « Il ne faut pas bannir la technique et le chimique, à un moment donné, on en a besoin. »

Mauvaise réputation

L’agriculture conventionnelle pâtit d’une mauvaise image à cause de « la course aux rendements et aux produits », poursuit l’élu. « Aujourd’hui, on en utilise de moins en moins, la présence de résidus a baissé et les pratiques se sont améliorées. » L’ancien maire de Thio, lui aussi, en a marre de cette étiquette. « Ceux qui disent qu’on massacre la terre et nous accusent d’être sans conscience ne savent même pas comment on travaille. En réalité, on fait de bons produits et on en fait beaucoup. J’en ai marre de la façon dont on se fait traiter. » Roger Galliot propose, à la place, d’échanger. « On a à apprendre les uns des autres, on fait la même chose, nourrir les gens. » Mais pas de la même manière. Des points de vue irréconciliables ?

Anne-Claire Pophillat (© A.-C.P.)