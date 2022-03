Les entreprises n’embauchent pas en fonction de la taxation, mais des perspectives de croissance, du climat des affaires.

Quelle efficacité en attendez-vous ?

Pour l’instant, on ne connaît pas l’utilisation qui sera faite des sommes dégagées. Si l’on obtient des ressources supplémentaires en ciblant principalement les plus hauts revenus, on peut mettre en place des dispositifs de redistribution. On peut penser aux plus petits salaires. On paye à peine son loyer avec ça, surtout avec le salaire minimum agricole (115 000 F nets pour 39 heures de travail, contre 135 000 F nets pour les autres secteurs, NDLR). L’augmenter pourrait d’ailleurs avoir des conséquences très positives non seulement sur la consommation, mais aussi sur la production agricole et l’autonomie alimentaire.

Les patrons craignent un étouffement de l’économie. Qu’en pensez-vous ?

Non, je ne vois pas comment. D’autant que la réforme prévoit de diminuer l’impôt sur les sociétés de 30 % à 25 %. C’est une mesure favorable aux entreprises. Et de toute façon, les entreprises n’embauchent pas en fonction de la taxation, mais des perspectives de croissance, du climat des affaires. Tout ce qui peut contribuer à la paix sociale, la réduction des inégalités notamment, est bon pour les affaires et pour l’emploi.

Propos recueillis par Gilles Caprais (© DR)