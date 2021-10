Vendredi après-midi, 14 heures, à la case de la clinique Kuindo-Magnin, à Nouville. Jean Widio, vice-président de l’association Île Nou, propose, avec le CHS, une réunion sur le vaccin animée par un médecin psychiatre de la réserve sanitaire, Jean-Marc Boulon. Une vingtaine de personnes des alentours arrivent au compte-gouttes. « Qu’on soit pour ou contre, le mieux, c’est d’en parler. Il faut réfléchir à comment on va vivre ensemble avec », témoigne Jean Widio.

Personne n’y échappe. La question touche l’ensemble de la société au-delà des traditionnels clivages indépendantistes et loyalistes, océaniens et européens. Que l’on soit riche ou pauvre, religieux ou non, Calédonien ou Métropolitain, peu importe son statut. La question s’est invitée dans les familles, les entreprises, les groupes d’amis.

« On n’a jamais connu ça »

Ce qui semble le plus déranger, au-delà de la mise en doute de l’efficacité et de l’utilité du vaccin, c’est son obligation. Jeannette a 34 ans. Contrairement à ses parents, elle n’est pas vaccinée, ce qui a mis une distance entre eux. « C’est un peu compliqué quand on rentre dans le débat, cela crée des disputes, on n’a jamais connu ça. Depuis l’obligation vaccinale, on a du mal à être en famille. Et on en parle trop, c’est constamment à la télévision, c’est pesant. Il y a trop d’incompréhensions. »

Joanes participe à la rencontre. Il est contre le vaccin, mais il a accepté l’invitation de Jean Widio à venir écouter. « Cela peut mettre des distances, surtout quand les gens savent qu’on n’est pas vaccinés. Chacun a sa liberté, c’est cela qui nous dérange, on veut pouvoir choisir. » Et puis, ajoute Joël, c’est un sujet profond. « Cela touche à la vie et à la mort, à nos vieux et à nos enfants. »

Plusieurs résidents des squats alentours sont venus écouter le psychiatre Jean-Marc Boulon à la clinique Kuindo-Magnin vendredi dernier.