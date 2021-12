♦ MESURES SANITAIRES

DNC : On a assoupli les mesures ici alors que les autres resserrent la vis avec le variant Omicron. Deux cas potentiels ont été détectés depuis. N’était-ce pas prendre un gros risque ?

Louis Mapou : On ne peut pas prendre des décisions comme on a prises la semaine dernière sans appréhender les questions que cela soulève. Nous avons encore près de 30 000 personnes qui n’ont pas un schéma vaccinal complet, ce qui induit un risque potentiel. Nous avons beaucoup échangé avec les experts sur l’ouverture, sur les jauges. Les indices que nous surveillons sont plutôt au beau fixe, dans la fourchette qu’on s’était donnée pour procéder à un assouplissement. Cette décision était donc une forme de retour, de récompense sur le degré de civisme que l’on a pu constater. Ce n’est pas gagné et nous verrons dans quelle mesure nous pourrons au besoin revenir à des mesures plus contraignantes.

Un nouveau confinement serait-il envisageable ?

On va essayer de cerner au mieux comme on l’a fait pour le variant Delta. Quand on l’a détecté dans certaines tribus, on a mis sous cloche les clusters. Ce sera la même démarche. Je ne peux pas confirmer un nouveau confinement parce que ce variant ne présente pas les mêmes caractéristiques que le variant Delta. Il pourrait y avoir des différenciations, c’est ce qu’on a déjà un peu fait avec la phase de confinement adapté. Après trois crises, la Nouvelle- Calédonie a développé un certain nombre de dispositifs et je pense qu’elle est mieux armée.

En fonction de la situation, du degré de difficulté que ça va nous poser, la gravité, on verra. En revanche, on a quand même serré à l’entrée. On a rajouté des tests à 48 heures, 72 heures après l’arrivée pour essayer de juguler au mieux la progression. En attendant nous avons formulé des demandes fortes à la population pour respecter l’isolement, se faire tester et vacciner, respecter les gestes barrières durant les fêtes. Il faut que les gens fassent preuve de responsabilité pour nous aider. Le variant nous impose d’être vigilants.

Quelle est votre position sur l’obligation vaccinale, dont l’annulation a été demandée par certains élus ?

Ce n’est pas le gouvernement qui avait proposé cette obligation. Ce sont les élus du Congrès qui ont assumé ces responsabilités. Je pense que c’était une très bonne chose. Les difficultés qui se posent sont dans sa mise en œuvre au sein des entreprises. Mais il y a eu tellement de débats, alimentés notamment par les mouvements anti-vax, qu’on a fini par perdre de vue l’intérêt de cette mesure qui a quand même aidé à la vaccination. L’obligation vaccinale et le pass sont aussi deux outils du déconfinement qui permettent de contrôler la réouverture des activités. C’est cela leur finalité.