Portée par une partie des loyalistes et des « exclus », la question des restrictions du corps électoral revient sur le devant de la scène, à l’approche de la fin de l’Accord de Nouméa. Éléments de contextualisation avec Caroline Gravelat, maître de conférences associé en droit public à l’université de Nouvelle-Calédonie. DNC : Pouvez-vous nous rappeler l’origine de ces restrictions qui sont actuellement contestées ?

Caroline Gravelat : La restriction du corps électoral pour les assemblées locales et pour le référendum est une revendication indépendantiste de longue date. Le FLNKS considère qu’il a obtenu ce droit avec la signature de la déclaration de Nainville-les Roches (1983). Ce document a été avalisé par l’État, mais n’a pas de valeur juridique et ne faisait pas consensus en Nouvelle-Calédonie. Il a été rejeté par les loyalistes. Juridiquement, quand et comment ont- elles été instaurées ?

La loi a mis en place une première restriction par le biais de la loi référendaire de 1988, suite aux accords de Matignon-Oudinot. En prévision du référendum d’autodétermination, prévu à l’issue de la période des dix ans, soit en 1998, il a été acté que cette consultation serait accessible aux personnes justifiant de dix ans de résidence, donc à celles établies en Nouvelle-Calédonie avant 1988. Ce corps électoral restreint a été constitué pour le référendum de 1998 qui, finalement, n’avait pas pour objet l’autodétermination, mais l’adoption de l’Accord de Nouméa. Ont donc voté ceux qui devaient se prononcer sur l’indépendance, c’est-à-dire un corps déjà restreint. L’Accord de Nouméa a complexifié les choses puisqu’il a mis en place deux corps restreints. Le premier pour les élections provinciales, constitué sur la base du premier corps référendaire, et le second pour les consultations d’accession à l’indépendance, prévues à partir de 2014.

Le corps électoral pour les référendums fait globalement consensus, si ce n’est sur les modalités d’inscription. En revanche, le corps provincial fait débat, car les explications n’étaient pas claires. Le litige est venu des dix ans de résidence. Les indépendantistes ont estimé qu’il s’agissait de dix années à partir du référendum de 1998, donc que le corps électoral était figé à 1998, et les loyalistes qu’il s’agissait de dix années glissantes. Le Conseil constitutionnel a aussi considéré que le corps électoral était glissant, interprétation portant le moins atteinte au principe d’égalité. En 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a, de son côté, considéré que la rupture d’égalité entre citoyens français n’était pas un problème parce que l’Accord de Nouméa est par essence transitoire. Mais en 2007, après plusieurs années de revendications, l’État a donné suite aux demandes du FLNKS et a gelé ce corps électoral. Donc dès la révision de 2008, les personnes arrivées après le 6 novembre 1998 ne pouvaient plus être inscrites. C’est de là que vient ce litige et c’est aussi la raison pour laquelle les partis loyalistes estiment avoir été lésés. Mais il est extrêmement difficile de dire qui a raison ou qui a tort puisque, encore une fois, l’Accord de Nouméa n’est pas très clair à ce sujet. En 2009, la Cour européenne des droits de l’homme, de nouveau saisie, a formulé un rejet estimant qu’elle s’était déjà prononcée. Pourtant le cadre avait changé.