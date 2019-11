Le budget supplémentaire 2019 a été adopté avec 22 voix pour (Avenir en confiance, Éveil océanien et Générations NC), 19 voix contre (Calédonie ensemble et UC-FLNKS), et douze absentions (UNI).

Premier constat : ce budget a finalement été adopté, car il ne pouvait pas en être autrement. Il fallait coûte que coûte que ce BS 2019 passe, compte tenu de la situation économique dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie et des priorités qu’il faut résorber pour tenir jusqu’à la fin de l’année. L’intervention de Brieuc Frogier, lors de l’explication de vote de l’Avenir en confiance, a été claire : ce budget supplémentaire était indispensable en raison de la baisse des recettes fiscales, il était nécessaire de faire des économies, d’aller les chercher là où elles se trouvent pour remédier à l’urgence.

Au final, le gouvernement a donc décidé de présenter un BS 2019 équilibré pour que l’ensemble des établissements et des collectivités puisse travailler dans les meilleures conditions jusqu’à la fin de l’année en priorisant la sauvegarde des finances de l’Agence sanitaire et sociale et des comptes sociaux, dans le but de couvrir les dépenses de santé des Calédoniens et le fonctionnement des hôpitaux. Un choix que les collectivités vont devoir supporter en gage de leur collaboration à l’effort de relance et qui a fait débat boulevard Vauban. Cet arbitrage aura, bien entendu, des conséquences sur le prochain budget primitif où « il faudra prendre des mesures courageuses », comme l’a souligné Yoann Lecourieux, en charge de contrôler le budget au gouvernement, et pour que cela se réalise, « il faudra compter sur une véritable collégialité. »

Une particularité calédonienne

Atteindre la collégialité au gouvernement soit, mais qu’elle transpire au Congrès est une autre paire de manches. Le vote de ce BS en est la preuve. Pourtant arrêté par consensus sans opposition majeure par les membres du gouvernement, en dehors des partis non indépendantistes, les autres partis du Congrès n’ont pas suivi les positions de leurs représentants du gouvernement. Et c’est la deuxième remarque que nous pouvons faire. Cette séance du budget supplémentaire 2019 est la démonstration que le fonctionnement institutionnel calédonien reste particulier, loin de ce que proposent les démocraties des pays développés. Le fonctionnement gouvernement-assemblée est différent et met surtout en doute la notion de la collégialité de notre gouvernement. À quoi bon avoir un gouvernement collégial si ses décisions ne sont pas suivies par leurs groupes politiques dans les hémicycles ?