UNE RALLONGE DE 13,5 MILLIARDS POUR LES COLLECTIVITÉS

Les impôts et taxes ont rapporté 201 milliards de francs en 2022, bien plus que prévu, certainement en raison de l’inflation et du dynamisme de l’économie calédonienne, illustré par un emploi salarié record.

Les collectivités bénéficieront donc de 13,5 milliards de francs supplémentaires pour boucler leur budget 2023 : 7,5 milliards pour les provinces, 5,4 milliards pour la Nouvelle- Calédonie, 539 millions pour les communes. « C’est une petite bouffée d’oxygène, mais on a bataillé pour trouver l’équilibre. La situation reste très compliquée », estime Yannick Slamet, membre du gouvernement chargé du budget, qui joue la prudence pour 2023 et table sur des recettes fiscales inférieures à celles de l’an passé.

6 MILLIARDS POUR LE RUAMM

Pour son fonctionnement, la Nouvelle- Calédonie disposera de 42 milliards de francs (+7 %), dont 16 milliards pour les salaires, 7,3 milliards pour les achats, 11,3 milliards pour les interventions et subventions. Cette section comprend également une subvention de 6 milliards de francs au Ruamm.

Déficitaire de 10 milliards en 2022, le régime d’assurance maladie devra donc trouver 4 milliards au cours de l’année. « Il faudra faire des économies sur les dépenses, indique Yannick Slamet, et s’appuyer sur la hausse des recettes » que doit générer la réforme fiscale (TGC, taxe sur les produits sucrés…).

La poursuite de cette réforme est cruciale, insiste-t-il. « C’est une demande de l’État » depuis la fameuse annexe 6 au prêt « Covid » de 28,6 milliards, « et c’est également une demande des banques locales, qui ont besoin de garanties pour continuer à nous accorder des lignes de trésorerie ».