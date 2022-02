« Contrairement à ce que l’on peut croire, il n’y a pas d’argent caché chez les riches que l’on peut donner aux pauvres, assure Philippe Blaise (Avenir en confiance). On a déjà mis en place des tuyaux très larges pour prendre de l’argent pour financer un système d’assistanat très généreux, qui coûte des sommes phénoménales. (…) Si l’on veut réduire les inégalités, il faut créer des emplois. Il faut donner envie aux gens de venir investir, pas les matraquer fiscalement. »

Philippe Blaise (Avenir en confiance) craint que l’on « tape sur les gens qui veulent investir ».

« Nous prévoyons de diminuer l’impôt sur les sociétés de 5 %, vous l’aurez remarqué », répond le président Mapou, qui rappelle que nombre de ses premières mesures font l’unanimité depuis de longues années (taxe sur le sucre, etc.) ou étaient exigées par l’État comme contrepartie de l’emprunt de 28 milliards. « Avec ça, on ne fait pas la révolution et pourtant, on soulage les finances publiques. »

« On peut augmenter les taxes tant que l’on veut, de l’argent, il n’y en a plus », assure Nicolas Metzdorf (Générations NC), qui aimerait que Louis Mapou « défende un maximum le bifteck auprès de l’État », pour tenter de « transformer en subvention » une partie du prêt de 25 milliards de francs actuellement négocié avec l’État. Irrecevable, pour Jean- Pierre Djaïwé (UNI). « On ne peut pas incessamment demander de l’argent à l’État sans respecter les conditions qu’il impose. »