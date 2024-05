Blanche Freulon et Chrissander Cerda, une première en équipe de France

Dix années de travail

« Soulagée » à l’annonce de sa sélection, Blanche Freulon a elle aussi la satisfaction du travail bien fait. « C’est une récompense de l’engagement de ces dernières années. Je m’entraîne tous les jours pour y arriver. » Ce matin-là, deux kilomètres pour un travail de vitesse et de technique. Le soir même, six de plus. La routine. « On a l’habitude, ça passe vite… »

Ses premières longueurs, c’était à l’âge de 5 ans dans les bassins de Dumbéa, déjà. Dix ans plus tard, elle vise désormais une finale et pourquoi pas un podium à la Comen, où elle sera alignée sur 100 mètres papillon grâce un record personnel de 1’03’’99. « J’y vais pour montrer de quoi je suis capable, pour essayer de faire encore mieux. Ce sera une expérience nouvelle, je vais en profiter à fond. »

Dans les pas de sa grande sœur Lillie, championne de France juniors du 100 mètres papillon en petit bassin, passée par l’Insep* et désormais installée à Annecy, Blanche devrait partir en Métropole d’ici deux ans, tout comme Chrissander Cerda.