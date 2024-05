Sofiane Bennabi, la pole dans la peau

Après un an d’entraînement intensif à domicile et en parallèle de son métier de vendeur en bijouterie, Sofiane Bennabi décide de donner des cours privés dans son salon aux personnes désireuses de s’initier à la pole dance. « Je n’avais aucune idée des tarifs, alors au début je faisais payer 5 € (environ 600 francs) les 1 h 30 de cours et en plus j’offrais le thé à la fin [rires]. »

Mais entre les cours et son travail, le Toulousain d’adoption fait un burn-out : « je travaillais depuis plusieurs années dans la galerie d’un centre commercial, je ne voyais pas la lumière du jour. Je voulais sortir de Toulouse, me reconnecter avec la nature. Alors j’ai choisi Foix. Cela me faisait un peu penser à la Calédonie, mais en plus froid ». Après quelques recherches, il tombe sur une école de pole dance qui recrute un professeur et tente sa chance.