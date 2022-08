Du côté de la galerie, on est ravi. « Ce sont deux monstres sacrés qui exposent en même temps et qui nous font confiance, donc c’est plaisant. » Et c’est aussi « la première fois que des planches de BD sont exposées en Nouvelle-Calédonie ».

La galerie Arte Bello a sélectionné une série de croquis, d’esquisses, de planches et de peintures que les visiteurs pourront acquérir. ©C.M.

La même Brousse

Albert retrouve chez les deux artistes « ce côté un peu nostalgique de la Calédonie d’avant, même s’ils l’expriment tous les deux de façon très différente ».

Comme beaucoup de Calédoniens, Johannes Wahono est un fan de Bernard Berger. « Ce que j’aime dans son travail, c’est l’humour et c’est vraiment typique de la Calédonie. Il faut avoir vécu ici pour comprendre ses BD. » L’inverse est également vrai. « Johannes a réussi par ses tableaux à exprimer l’âme de la Brousse. C’est comme une fenêtre ouverte vers l’extérieur, et vers l’univers de Johannes. On ressent la sécheresse, on se voit se baigner dans cette crique, on sait le chemin qu’il faut emprunter. On entend les bruits, on sent les odeurs. »

Leur enfance à tous les deux, l’un notamment à Houaïlou, l’autre entre Païta et Gomen, a été marquée par ces paysages, ces ambiances, loin de la ville : elle les a structurés avant qu’ils l’illustrent. « Est-ce une Brousse imaginaire, datée ? Je ne sais pas, mais c’est la Brousse qui nous appartient psychologiquement et émotionnellement et qui est donc toujours vivante », explique Bernard Berger.