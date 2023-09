Bagne : le récit inédit d’un communard

C’est par hasard que Louis Lagarde et Michel Soulard sont tombés sur les écrits d’Alphonse Humbert, engagé dans la Commune et condamné aux travaux forcés en Nouvelle-Calédonie en 1871. Un témoignage rare et d’une grande qualité littéraire. Les deux hommes travaillent à sa publication. Le livre devrait sortir d’ici un an et demi.

Avril 2021. Louis Lagarde et Michel Soulard animent chacun une conférence à l’occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris. En la préparant, ils retrouvent des écrits d’Alphonse Humbert, journaliste communard condamné aux travaux forcés à l’autre bout du monde. Un véritable trésor. Le récit, publié sous la forme d’un feuilleton dans deux journaux, Le Mot d’ordre et L’Intransigeant, en 1880 et 1881, se révèle être un témoignage inédit sur la vie au bagne en Nouvelle-Calédonie, où il est resté de 1872 à 1879.

Séduits par la qualité du document, ils décident de le publier, ce qui nécessite un vaste travail sur le manuscrit. Il faut d’abord le retranscrire et le contextualiser – Alphonse Humbert utilise notamment des termes qui n’ont plus cours aujourd’hui. Puis, s’impose de vérifier l’ensemble des informations données sur les personnes citées, particulièrement les surveillants et les condamnés. Cette investigation mène Michel Soulard, professeur de français, jusqu’aux Archives nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence, à celles de la préfecture de police de Paris et de la ville de Paris, entre autres.

Enfin, ils entrent en contact avec les descendants. « Ses arrière-petits-enfants ont conservé, sur leur aïeul, de nombreuses archives qu’ils ont tenues à notre disposition. On a beaucoup correspondu avec eux. Ils ont très bien accueilli le projet et doivent préfacer le livre. Ce récit a également été pour eux une remarquable découverte », raconte Louis Lagarde, archéologue et spécialiste du bagne calédonien.

UN OBSERVATEUR HORS PAIR

Le texte, inconnu jusqu’à présent en Nouvelle-Calédonie, fournit de très nombreux renseignements sur la trajectoire pénitentiaire de l’auteur. Mais, sa valeur réside surtout dans son contenu d’une grande « richesse, précision et justesse ». La façon dont Alphonse Humbert “croque” les bagnards. La galerie de portraits détaillés avec motifs de la condamnation, caractéristiques physiques, etc., démontre une « méticulosité descriptive, un sens aigu du détail », mentionne Michel Soulard. « Il est d’une extrême exactitude, approuve Louis Lagarde, il s’agit d’un reportage quasi photographique sur le bagne à l’époque. »

Une série de « tableaux ». Dans une écriture souvent « incisive, parfois drôle, pertinente, donnant vie aux personnages ». Sûrement parce que son regard, plus distant, diffère de celui de ses contemporains. « Alphonse Humbert ne s’est jamais assimilé aux forçats qu’il observe. Dans son âme, il est communard, donc son châtiment est injustifié. Ce sont des criminels, pas lui. Ils ne font pas partie de son monde, il n’est pas l’un d’entre eux. » D’où son aisance à les étudier.

Ce recul confère toute leur puissance à ses chroniques. C’est sa marque, souligne Michel Soulard. « Il sort de sa posture de victime pour porter un regard de journaliste, extérieur et objectif. » Lui-même affirme : « Je n’ai pas dit : “Voici ce que j’ai souffert”, j’ai dit : “Voici ce que j’ai vu”. » Cela en fait « un observateur digne de foi ».

UN ANGLE NOUVEAU



L’autre intérêt, c’est que le déporté évoque des scènes absentes des mémoires des autres détenus, qui se concentrent généralement sur la peine, la douleur, la dureté du quotidien. Alphonse Humbert parle, par exemple, de l’ambiance lors des temps de relâche au camp de Saint-Louis, où le chant et la danse s’invitent dans cet univers si loin de toute légèreté. « Le plaisir du dimanche chèrement acheté au prix de tant de misère », cite Michel Soulard. Mais aussi « le rire, la gaieté, qui peuvent parfois exister même dans le malheur », poursuit Louis Lagarde.

La publication de ces feuilletons et les déclarations publiques d’Humbert à son retour en Métropole, avec de nombreux témoinages d’autres déportés, auront des conséquences jusqu’à Nouméa. « Son texte, d’une très grande force, est retentissant. » Il est, en partie, à l’origine de l’enquête Périn, à la Chambre des députés, « qui va entraîner de profonds changements dans les bagnes d’outre-mer avec l’interdiction des châtiments corporels ».

Ces combats portés par les amnistiés « ont permis l’amélioration générale des conditions d’enfermement et du régime des punitions, précise le maître de conférences à l’université. Il ne faut pas les oublier. C’est la part des communards dans cet héritage du bagne partagé par de nombreux Calédoniens de toutes origines. » Il reste encore près de dix-huit mois de travail avec l’éditeur avant la sortie de l’ouvrage. C’est à cet héritage que la publication veut rendre hommage.