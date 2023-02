Àcompter du mois d’avril, quatre cours hebdomadaires d’une heure seront consacrés, le mercredi, à l’enseignement des danses traditionnelles kanak dans les studios du Conservatoire de musique et de danse à N’Géa, sans âge minimum pour s’inscrire.

Des stages pendant les vacances pourront aussi être organisés en fonction de la demande. L’apprentissage sera assuré par des danseurs de la plus grande troupe du territoire : le Wetr de Lifou. Une convention a été signée jeudi 2 février entre l’association culturelle du Wetr, le Conservatoire et le gouvernement.

« UNE ÉVIDENCE »

Cette entrée dans l’antre du classicisme, hors parcours académique, est loin d’être anodine. La politique d’ouverture et d’ancrage géographique du Conservatoire, engagée depuis les années 1980-1990 en Métropole comme ici après les accords, se poursuit. Après le département des musiques traditionnelles et des chants polyphoniques océaniens en 2010, il aura néanmoins fallu attendre de longues années pour voir entrer la danse. « Cela fait plus de dix ans que nous développons autour du département des musiques traditionnelles un certain nombre d’actions. L’idée est de continuer à inscrire notre dynamique politique sur la base de l’Accord de Nouméa », commente Mickaël Forrest, membre du gouvernement en charge de la culture. Pour lui d’ailleurs, « il n’est jamais trop tard pour faire des projets. Cela n’a pas pu être fait avant. Je ne veux pas pointer la responsabilité de mes prédécesseurs, mais c’était une volonté de concrétiser ce projet pour les enfants des quartiers, du Grand Nouméa, des tribus, afin de trouver un cadre qui leur permette de continuer à cheminer ensemble dans le futur. »

Pascale Doniguian, directrice de l’établissement depuis près de deux ans, mène une action volontariste à cet égard. En 2021, les cours de ukulélé ont ainsi fait leur apparition. Et « l’entrée de la danse traditionnelle permettra d’ancrer le Conservatoire dans son paysage pays. Ça nous paraît une évidence de lui trouver une place, dit-t-elle. On espère que ce seront des enfants de toutes les couleurs qui viendront soit pour se perfectionner, soit pour la découvrir. » Cette année verra d’ailleurs arriver une autre discipline populaire, le hip-hop, avec là aussi des professeurs talentueux qui en maîtrisent les fondamentaux et la transmission à tous les publics.