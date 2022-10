La liste regorge de pépites. L’autre du photographe chilien Francisco Bermejo interroge par exemple la cohabitation entre humains en suivant deux vieux vivant dans une cabane. Les enfants terribles (Ahmet Necdet Cupur) secoue les idées reçues sur la Turquie. La terre est bleue comme une orange nous plonge dans le Donbass (Ukraine) de 2020. On s’intéressera aussi à l’Amérique blanche rurale, poétique malgré tout, dans Le dernier hillbily de Diane Sara Bouzgarrou, ou encore aux gangs nigériens dans Zinder (Aïcha Macky). The Filmmakers’house de Marc Isaacs va se jouer des spectateurs. « J’essaie toujours de surprendre le public avec quelques films plus difficiles d’accès, mais aussi de le satisfaire. Il y a du documentaire pour le sujet ou pour l’art, et c’est souvent de là que viennent les grands », glisse le directeur artistique.

Dans la sélection du Pacifique qui connaît au fil des années une « progression incontestable », une place sera encore donnée aux grands personnages du pays avec Roch Pidjot, le souffle de la dignité (Jean-Michel Rodrigo et Marina Paugam) et Andi-Marie Claude Tjibaou (Emmanuel Tjibaou et Dorothée Tromparent), présenté en ouverture. Le public avait réclamé Waan’yaat, il sera suivi d’une discussion avec l’historien Olivier Houdan. À découvrir aussi, L’autre femme de Stéphane Ducandas ou, encore, 140 km à l’ouest du paradis tourné en Papouasie- Nouvelle-Guinée par Céline Rouzet.