Le projet « a évolué depuis la présentation de septembre dernier », annonce Sonia Lagarde, vendredi 25 février, lors de la conférence de presse de présentation de la version finale de l’aménagement de l’anse Vata, même si les grandes lignes n’ont pas changé. « Parfois mal compris », il avait provoqué une polémique menée par la communauté des windsurfers rejointe par des Calédoniens et rendue publique sur la page Facebook « Touche pas à ma plage – Sauvons l’Anse-Vata », à laquelle l’exécutif veut mettre un terme. « Ce n’est pas seulement la volonté d’un maire, on s’est entourés de toutes les recommandations scientifiques, on est sur la sauvegarde du site et non pas quelque chose de capricieux. Je ne souhaite pas voir la plage et la route disparaître. »

Le principal objectif, rappelle Sonia Lagarde, est de lutter contre l’érosion. Pour ce faire, la mairie a pris attache d’un cabinet local et métropolitain. « Les deux expertises ont conclu qu’il était temps de faire quelque chose, sans quoi la plage disparaîtra en 2050. »

Les stationnements ne se trouveront plus côté mer mais côté terre.

Malentendu

Romain Paireau, secrétaire général, reconnaît cependant des maladresses, notamment au niveau de la communication, qui a manqué. « Il y a eu un malentendu et des incompréhensions, on s’en excuse. On pensait tenir des réunions publiques, mais avec le confinement et les règles sanitaires, cela n’a pas été possible. » Quant aux critiques – stationnement, mur de soutènement, piste cyclable – qui subsistent, Romain Paireau y répond.

« Les gens disent ‘On ne veut pas que du béton’, cela tombe bien parce que ce n’est pas l’idée, affirme le secrétaire général. Certains voudraient le stationnement côté plage, ce n’est pas la philosophie, les quatre voies de circulation non plus, il s’agit de voir la mer sans que la vue soit bouchée par les voitures » et ainsi se balader sans les gaz d’échappement à côté.

Les arbres ? Il y en aura 410 contre 230 aujourd’hui, insiste Sonia Lagarde. Et s’il n’y a pas de « vraie » piste cyclable, comme demandé par l’association Droit au vélo, une bande sera réservée aux cyclistes. La ville a par ailleurs été destinataire des quelque 250 commentaires rendus lors de l’information publique ouverte par la province Sud. « Il n’y a pas eu que du négatif, mais aussi des questions, des remarques positives et des conseils », indique Romain Paireau.