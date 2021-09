Le document du Oui et du Non est décidément au cœur de cette campagne. Le FLNKS parle, pour sa part, d’un manifeste de propagande pour le Non…

Dans la lecture, c’est d’abord un document juridique : voilà ce que dit le droit interne, le droit international, etc. Et ça peut faire peur à quelqu’un qui n’est pas du tout initié, c’est tendancieux. C’est pour cela que nous allons le reprendre et apporter des éléments politiques pour mieux continuer à éclairer les Calédoniens.

On peut donc s’attendre à ce que vous apportiez des éclaircissements sur ce que vous envisagez, par exemple, en matière de partenariats, de financements, etc. ?

Oui, nous sommes en train de travailler sur ce document avec nos frères qui nous ont rejoints pour cette campagne, et c’est ce travail qui sera porté par tous.

On observe que vous avez élargi pour ce dernier référendum les partenaires du Oui…

C’est bien la première fois que la famille indépendantiste se retrouve dans ce format. En d’autres temps, on se retrouvait pour des concerts ou des meetings, mais là, en congrès, pour apporter sa pierre à la construction de cette stratégie, c’est historique et je pense que c’est salutaire pour l’ensemble des Calédoniens. On ne peut pas engager les Calédoniens dans une voie où les gens sont divisés. Et là, dans notre camp en tout cas, toute la famille était rassemblée. C’est un signe envers tout le pays de notre capacité à associer tout le monde à l’élaboration de ce travail, s’agissant d’un enjeu pour le pays et le bien-être de nos populations.

Vous affirmez que la campagne se fera sur le terrain et dans les institutions. Qu’est-ce que cela signifie ?

Les gens pourront, en effet, comparer ce qui a été fait et engagé par nos représentants avec ce qui existait avant. Il y a en particulier des problèmes d’urgence qui se posent. Nos adversaires ont ainsi proposé un prêt de l’État (NDLR : pour combler le déficit du Ruamm). Nous, nous disons qu’on va, chez nous, assumer nos responsabilités puisque nous avons les moyens financiers dans le pays.

En quoi consistera la campagne de rassemblement entre octobre et novembre ?

La campagne a déjà commencé auprès de notre électorat. Nous attendons la sortie de notre document qui prend en compte les contributions de nos partenaires et on accentuera alors le fait d’aller vers les autres. Parce qu’il s’agit bien, dans ce vote, de l’appartenance d’un peuple à un pays. Le peuple originel avec toutes les communautés qui sont arrivées, c’est un peuple en émergence dans un pays émergent.