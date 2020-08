Il explique que ses services suivent effectivement un phénomène d’eutrophisation de la lagune avec formation d’algues depuis le début du mois de juin. Les analyses de l’IRD ont montré qu’il s’agissait d’Ulva ohnoi, une algue naturelle du Japon, invasive, mais « non toxique voire comestible ». De tels épisodes ont déjà été observés, rappelle-t-il, à Sainte-Marie, à l’Anse-Vata et même à Deva. Ils sont déclenchés par des changements de conditions nutritives (excès de phosphore, d’azote, de sels nutritifs) ou climatiques « et n’ont aucun lien avec une pollution bactériologique ! », clame cet ingénieur en traitement des eaux.

« Comment cela a-t-il pu échapper aussi longtemps à nos autorités ? », s’interroge pour EPLP Martine Cornaille, qui affirme sa crainte de voir survenir « des impacts sanitaires sur les usagers de la mer et les écosystèmes proches des points de sortie ».Elle s’inquiète d’avoir appris au passage que les eaux de baignade ne sont et ne seront plus contrôlées jusqu’à l’été en raison de « l’absence de crédits dédiés disponibles à la Dass ».

Concrètement, elle évoque un taux de contamination aux entérocoques (témoins d’une contamination fécale) « deux fois plus important que la norme requise par la réglementation ICPE » et estime, par déduction, que c’est un « concentré d’excréments » qui sort de la station. Elle indique, par ailleurs que la DCO, demande chimique en oxygène, est près de 20 fois supérieure à la norme et les MES, matières en suspension, trois fois supérieures à la norme.

Bras de fer entre EPLP et la mairie. Le 22 juillet, dans un post Facebook, l’association a mis en lumière l’eutrophisation en cours de la lagune de l’hippodrome suspectant un déversement en mer « sans doute non conforme » et un dysfonctionnement de la station d’épuration des eaux usées de l’Anse-Vata. Une situation, selon elle, qui durait « depuis environ un mois » aux dires des riverains. EPLP a finalement procédé à des prélèvements en sortie d’arroyo à l’Anse-Vata et fait part de résultats d’analyses chimiques et bactériologiques « hors norme » sur une eau pourtant déjà largement diluée dans la lagune.

Philippe Jusiak précise que la lagune est contrôlée en douze points, tout comme la sortie de la station et l’arrivée en mer, dans le cadre des contrôles habituels et supplémentaires et que les diverses analyses n’ont pas présenté d’excès ou d’anomalies bactériologiques. « C’est un problème d’algues classique que l’on gère ». Et elles peuvent effectivement apporter un désagrément lorsqu’elles meurent : asphyxier le milieu (surtout s’il est fermé), tuer les poissons, générer des mauvaises odeurs, évoluer vers le littoral via l’arroyo et se développer également dans l’eau de mer. C’est pourquoi elles doivent être retirées (lire encadré). Les services ont, dit- il, pris le temps des analyses et de trouver les meilleurs moyens opérationnels pour agir, ce qui explique le délai.

« Incohérences »

Sur la forme, Philippe Jusiak met en doute les analyses d’EPLP. Il affirme que les techniciens ont constaté que la méthode utilisée n’était appropriée ni pour les eaux usées, ni pour l’eau de mer. Il pointe l’absence de corrélation entre les différents taux d’E. coli et des entérocoques qui « évoluent ensemble », mais sont ici totalement différents. Il indique le cas échéant que la DCO n’est pas analysable dans les eaux salées, tout comme les matières en suspension qui sont nombreuses dans la mer (« notamment le sable »). Il est souligné plus largement que l’on ne peut appliquer les normes ICPE qui concernent les sorties de stations à l’arrivée en mer. « Certaines fosses septiques, les eaux de pluie ou de mer peuvent interférer. Il faut savoir de quoi on parle », nous dit le représentant. Philippe Jusiak ajoute « ne pas pouvoir prendre au sérieux » un fichier Excel de Martine Cornaille qui ne contient « aucune trace ou signature d’un laboratoire, de contrôle de hiérarchie ».