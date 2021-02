L a caisse de protection sociale a traversé de sérieux problèmes d’organisation pour les évacuations sanitaires, dernièrement, en raison de l’indisponibilité de ses partenaires habituels. Selon Xavier Martin, directeur de la Cafat, les deux appareils d’Air Alizé sont indisponibles pour des raisons techniques ou de maintenance et la compagnie australienne spécialisée Care Flight ne souhaite plus réaliser des rotations avec la Nouvelle-Calédonie, après une évolution de la politique sanitaire australienne qui oblige désormais les pilotes à effectuer une quatorzaine systématique à leur retour, même s’ils ne sortent pas des appareils. Problème, les personnes en situation d’urgence vitale ne peuvent pas attendre les vols évasans réguliers, organisés avec Aircalin une fois par semaine.

Résultat, la Cafat a dû récemment faire appel aux forces armées et la peur de voir cette situation se reproduire, voire de perdre un patient, a poussé ses responsables à se tourner vers la compagnie internationale locale qui a donc l’habitude de s’occuper des évacuations sanitaires non urgentes. Avec, en face, « un niveau de réactivité extraordinaire à saluer, selon les mots de Jean-Pierre Kabar, président du conseil d’administration de la Cafat.

« Ça peut paraître incongru de faire ce genre d’opération d’urgence sur un A320, commente Didier Tappero, directeur général d’Aircalin, mais vu le contexte et notre disponibilité en raison du peu de vols opérés, nous avons souhaité agir auprès des Calédoniens dans ces moments difficiles. » L’idée est de placer cette coopération « non sous un angle commercial, mais sanitaire et solidaire », a-t-il précisé. La compagnie peut être mobilisée en douze heures pour ces urgences vitales et est tout à fait à même de recevoir les équipements et appareillages, comme les civières, l’oxygène, etc.