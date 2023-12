Aircalin : « On est presque aux chiffres d’avant Covid »

Pour nous, c’est un succès, parce qu’on a redéployé notre réseau long-courrier qui était essentiellement tourné vers le Japon sur Singapour. Nous avons des taux de remplissage de l’ordre de 78 %. Cela tire les résultats de la compagnie vers le haut. Concernant la venue de touristes, [ils étaient 480 environ en 2022 selon l’Isee, NDLR] on savait qu’attirer les Singapouriens en Nouvelle-Calédonie ne serait pas évident, parce que c’est un marché que nous ne connaissions pas. Mais si on regarde les chiffres des entrées touristiques, il y a une poche qui s’appelle « Autres », qui augmente. Singapour a permis de récupérer un trafic divers, Indiens, Indonésiens, Malais, ressortissants du Moyen-Orient, qui entrent ou transitent par la Nouvelle-Calédonie vers le Vanuatu, la Polynésie française ou la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Calédonie tourisme a une représentation sur place depuis le mois d’août, on espère que cela portera ses fruits.

Comment se porte la desserte Singapour, lancée il y a un an et demi ?

Nous avions programmé l’ouverture pour la haute saison. Elle devait se faire au moment de la réception de notre quatrième appareil, un A320neo, dont la livraison a été retardée pour des raisons techniques. Il arrivera finalement quelques jours avant la fin de l’année. On a quand même maintenu l’ouverture de la ligne avec l’affrètement d’un A319 de la compagnie Amelia. Nous aurons ainsi deux A320neo qui desserviront les destinations australiennes, néo-zélandaises et Nandi-Papeete.

Georges Selefen : C’est un enjeu majeur pour la compagnie, mais aussi pour la Nouvelle- Calédonie. Les coefficients de remplissage sont bons, autour de 75 à 80 %. On arrive sur la haute saison, donc on est très optimistes pour la suite. Il s’agit à la fois de Calédoniens qui attendaient cette ouverture avec impatience depuis plusieurs mois, et d’Australiens. Je pense qu’on tirera un premier bilan dans six mois. On verra ensuite s’il y a matière à intensifier ou revoir la voilure. Nous sommes aussi satisfaits du taux de remplissage sur la desserte Nouméa-Nandi-Tahiti.

Le trafic aérien a bien repris au niveau international depuis la fin du Covid. Est-ce que cette dynamique concerne Aircalin ?

Nous sommes pratiquement arrivés à nos références de 2019, même si le Japon n’est pas encore là, et on sait que sur les deux prochaines années, on devrait progresser sur les destinations australiennes et néo-zélandaises qui ont déja augmenté par rapport à ces chiffres. Nous sommes confiants.

Quelle est la situation financière de la compagnie, a-t-elle retrouvé son effectif d’avant la crise sanitaire ?

Il y a eu beaucoup de plans de départs volontaires, mais on est en train de reconstituer l’effectif au fur et à mesure de l’évolution de notre activité. Je pense qu’on retrouvera le niveau de 2019, c’est- à-dire environ 500 salariés, l’an prochain. Nous sommes en période de convalescence, nous n’avons pas encore atteint nos résultats d’avant Covid. On espère les retrouver à l’orée 2025-2026. On n’est pas déficitaires, on est à l’équilibre avec une progression constante.

Envisagez-vous d’ouvrir de nouvelles lignes ?

On est vraiment dans une perspective de croissance. Autour de nous, les compagnies sont en train de se réveiller, Qantas se développe sur le tronçon Paris, Fiji Airways arrive en Nouvelle-Calédonie, etc., Aircalin doit suivre le mouvement. Nous réfléchissons à d’autres perspectives que nous aurons l’occasion de vous annoncer plus tard, dans les mois à venir.