Un hub à Singapour avant la fin de l’année

Aircalin ne dessert plus l’aéroport d’Osaka, au Japon, dont la fermeture était déjà en réflexion avant la crise. La stratégie est de réorienter le trafic sur Tokyo. « C’est notre route Nouméa-Paris, cela représente le plus gros de notre flux, la région est plus dynamique en apport de touristes que celle d’Osaka et il y a davantage de correspondances », détaille William Le Grand. Conséquence, les revenus et les volumes étaient inférieurs à Osaka, « structurellement déficitaire », alors que Tokyo est à l’équilibre, voire rentable.

En parallèle, le transporteur envisageait le lancement d’une nouvelle ligne en Asie. Singapour s’est imposé face à Pékin, Shanghai et Hong-Kong. « C’est le hub le plus performant de la région asiatique. Il se trouve dans le sud-est et va nous permettre d’ouvrir une route différente de celle du Japon, qui va venir en complément, et nous éviter d’être dépendant d’un seul aéroport pour le trafic de correspondances. » Singapour permet aussi de se rendre plus rapidement en Asie qu’en passant par l’Australie, les voyageurs aiment y faire du stop-over et il ouvre à de nouveaux flux touristiques en provenance d’Asie et d’Europe.