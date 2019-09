Sonia Backes, présidente de la province Sud, et Christopher Gyges, membre du gouvernement en charge de l’économie, ont participé jeudi dernier aux discours d’ouverture de Diginova 2019. Ce rendez-vous du digital et de l’innovation, qui a réuni des centaines de participants, a permis de confirmer les engagements inscrits dans le projet de l’Avenir en confiance.

Le numérique est une des sources de la relance économique, comme l’a précisé Christopher Gyges. Pour l’élu, le numérique est « un vrai secteur de diversification et de relance, un secteur qui créer de nouveaux emplois. » Christopher Gyges rajoutant vouloir « proposer dans la loi de relance, la mise en place de zones franches qui pourraient être dédiées au numérique. »

Pour la présidente de l’institution, il s’agit aujourd’hui « d’améliorer le cadre de vie des citoyens et une institution telle que la province Sud ne doit pas déroger à cette règle ». Pour cela, le nouvel exécutif de la province Sud a décidé d’accompagner la transition digitale en mettant les moyens nécessaires pour simplifier les démarches administratives grâce à la dématérialisation (bornes d’information, ordinateurs à disposition des citoyens à la province pour rendre plus efficientes les démarches administratives, services en ligne, etc.), répondant ainsi aux contraintes environnementales.

« Notre objectif à la province Sud est zéro papier dans cinq ans !, a lancé la présidente. Un objectif qui replacera l’humain au cœur du système en offrant un meilleur service et qui s’accompagnera d’une transformation et une évolution des métiers. » Tout en insistant sur le fait que la « dématérialisation, cela ne veut pas dire remplacer l’humain par une machine, au contraire. Ça va dans le sens d’une véritable adaptation. Le métier d’hier se transforme et se modernise pour devenir numérique (…) Les formations d’aujourd’hui seront les métiers de demain. Ce qu’apprennent nos jeunes aujourd’hui seront les emplois du futur », concluait Sonia Backes.

D.P.