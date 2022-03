Le fumier comme engrais

Après l’élevage, Arnaud Bloc développe les végétaux. Ignames, patates douces, aubergines, tomates, carottes, bananes sont plantées au fil des années. Il réalise que les deux sont complémentaires. « Je me sers du fumier des animaux comme engrais et je n’ai pas besoin d’intrants. » Les poulets, élevés en plein air, mangent de l’herbe (le reste de leur nourriture est constituée de céréales sans farine animale), le fourrage est fait sur site, aucun produit chimique n’est utilisé, l’exploitant plante ses propres semences. La démarche est globale : tendre vers l’autonomie et dépendre le moins possible de l’extérieur. « On réutilise notre matière, tout vient de l’exploitation. Plus on gère nous-mêmes sur place, mieux c’est. »

Une façon de faire naturelle pour Arnaud Bloc, mais exigeante. Elle nécessite davantage de patience et implique des pertes. Les poulets ne sont pas protégés contre les attaques de chiens ou de rapaces, ils mettent plus de temps à s’engraisser qu’en bâtiment et cela revient plus cher. Les oiseaux, eux, mangent les tomates. « Il y a toujours un pourcentage de ce qu’on produit qui repart à la nature. » Malgré les difficultés, il n’y a aucun regret. « C’est une histoire de conscience, une philosophie et une perception différente des choses. Je n’ai jamais voulu travailler avec des produits chimiques qui peuvent provoquer des réactions négatives sur les insectes, j’aurais l’impression d’empoisonner un peu les gens. C’est une fierté, on est en adéquation avec la production. En respectant l’animal et l’environnement, on protège le consommateur. »

Meilleure rentabilité ?

Arnaud Bloc et sa compagne, Catherine Bezac, qui travaille à ses côtés, ne manquent pas de projets pour cette année. Cultiver davantage (carottes, aubergines, courgettes, betteraves), développer le fruitier et l’agroforesterie. « Il s’agit de mélanger les arbres et les cultures, comme l’embrevade, qui fait de l’ombre, ce qui est intéressant avec les fortes chaleurs. » Mais aussi alterner animaux et végétaux sur une parcelle en laissant l’herbe repousser naturellement.