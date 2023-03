Le budget de 25,3 milliards de francs comprend 6 milliards de francs d’investissement environ pour l’assainissement, les voiries, la réfection

de la route du Port-Despointes, la réalisation du pôle jeunesse, la réhabilitation de la France australe, l’aménagement d’un parc à la place de l’ancienne clinique de l’Anse- Vata, etc.

Le document a été adopté à la majorité, sans les deux voix des élus de l’Éveil océanien, qui se sont abstenus, et les cinq d’Unité Pays, de Calédonie ensemble et de Générations Nouméa, qui ont voté contre. Selon Davina Faua de l’Éveil océanien, si la commune est gérée avec « prudence », l’objectif d’une politique d’équité et de rééquilibrage n’est pas atteint.

Emmanuel Bérard, élu Générations Nouméa, a critiqué la baisse des crédits pour les associations, le fait que la maire « favorise l’urbain plutôt que l’humain », et que les quartiers Nord soient « les grands oubliés » des investissements municipaux.