Si le troisième référendum permet à la Nouvelle-Calédonie de sortir de la période des accords, il n’a pas réglé la question institutionnelle. Il laisse d’ailleurs un échiquier politique totalement divisé. Bien que le Non l’ait emporté une nouvelle fois, le scrutin a été marqué par une abstention massive de plus de 56 %. Les indépendantistes refusent toujours d’en reconnaître la légitimité et un premier recours a été déposé devant le Conseil d’État.

Les candidatures devraient, là encore, être multiples. Le Rassemblement et les Républicains calédoniens ambitionnent de récupérer ces sièges, et il faudra aussi compter désormais avec Générations. Thierry Santa, président du Rassemblement, a devancé ses partenaires en annonçant que le parti présenterait ses deux candidats. À l’inverse, les indépendantistes adoptent généralement une stratégie unitaire.

Le camp non-indépendantiste détient ces sièges depuis leur création, en 1988. Le scrutin étant ouvert, comme l’élection présidentielle, à l’ensemble du corps électoral, cette élection ne devrait pas faire exception, en tout cas dans la première. Celle-ci, qui concerne Nouméa, les Loyauté et l’île des Pins, recensait au premier tour en 2017 un peu plus de 10 % de voix indépendantistes, et la seconde, qui regroupe la Grande Terre hors Nouméa et Bélep, 30 %, avec, au second tour, un écart de 5 000 voix entre Philippe Gomès et Louis Mapou.

Les élections législatives devraient donner lieu à de sérieuses batailles politiques. Il faudra, pour les futurs candidats, obtenir le soutien des partis nationaux. Elles s’organisent déjà en sous-main en filigrane de la présidentielle. En 2017, Calédonie ensemble avait raflé les deux sièges : pour Philippe Dunoyer sur la première circonscription (devant Sonia Backes et Charles Washetine en quatrième position) et Philippe Gomès dans la seconde (devant Louis Mapou), tous deux positionnés au sein du groupe UDI (Union des démocrates indépendants) et indépendants (centre) à l’Assemblée nationale.

À partir du mois de juin, au commencement, donc, de la nouvelle mandature présidentielle et législative et selon la volonté des indépendantistes, les discussions officielles vont pouvoir reprendre. Durant cette période de transition doit être discuté le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, validé par référendum au plus tard le 30 juin 2023. Il doit normalement porter sur un nouveau statut dans la République, mais l’on voit poindre l’ampleur des difficultés. L’objectif sera de sortir de l’opposition binaire entre le Oui et le Non et de construire un projet commun. Les indépendantistes doivent dire quelle est leur vision du futur, notamment au sujet du droit à l’autodétermination que certains non-indépendantistes veulent voir supprimé.

Une méthode et un calendrier doivent être esquissés prochainement. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a écrit en ce sens aux élus du Congrès. L’État prévoit également une nouvelle consultation de la société civile, plus large que celle déjà réalisée en 2021. Les Calédoniens pourront apporter leurs contributions sur le bilan de la période écoulée et exposer leurs aspirations pour l’avenir. Il y aura également un audit sur la décolonisation et les accords (Sébastien Lecornu doit aller à l’ONU en ce début d’année pour évoquer ce sujet) et des questions générales à traiter comme la lutte contre les inégalités sociales, la question du système fiscal et social.