Argument de campagne

L’apport financier de l’État est toujours plus commenté – et utilisé – par nos politiques. Pour les non- indépendantistes, ces énormes flux financiers montrent tout simplement que nous ne pourrions pas nous en sortir en cas d’indépendance. « À titre indicatif a expliqué Christopher Gygès (Avenir en confiance) c’est plus de trois fois la TGC, 35,6 fois la CCS, huit fois l’impôt sur le revenu, sept fois l’impôt sur les sociétés..»

Les indépendantistes, de leur côté, regrettent que l’État ne dise pas ce que la Nouvelle-Calédonie lui apporte, notamment en termes de nickel, de géostratégie, de ZEE, etc.

À ce sujet, Daniel Goa a aussi insisté, à Houaïlou, sur « les retours qui repartent en Métropole ». Le président de l’Union calédonienne estime ainsi que le pays est « pillé » avec « 41 milliards de fuites de capitaux, ses sur-rémunérations, des marges arrière, des monopoles, 39 milliards de niches fiscales, la non- fiscalisation de nos ressources » qui sont, selon lui, autant de flux financiers qui quittent le pays « au détriment d’une juste répartition de la richesse créée ». Il a par ailleurs dénoncé « l’économie de comptoir » et souligné qu’avec la France « 50 400 personnes, soit 17 % des foyers, vivent en dessous du seuil de pauvreté ». Des arguments que nous devrions entendre en boucle dans les prochains mois.

C.M.

illustration Gouv.fr