Du point de vue comptable, le manque d’appréciation de la rentabilité des projets se traduit par une dégradation très sensible du compte de résultat en 2015 et 2016 (- 727 millions de francs et – 574 millions). Des pertes qui s’expliquent notamment par des dotations aux amortissements et aux provisions. En des termes plus simples, Promosud doit mettre de l’argent de côté en prévision de la dégradation de ses participations, du fait de la mauvaise rentabilité des entreprises.

De fait, Promosud passe dans le rouge dès 2018 avec des prévisions plus pessimistes qui voient la situation budgétaire se dégrader de plus en plus, notamment en raison de l’investissement dans l’hôtel de Deva et le recours à la défiscalisation. Cette dernière a procuré de la trésorerie à court terme mais, du fait d’immobilisation de capitaux, elle a réduit les capacités d’intervention de Promosud. À court-moyen terme, le recouvrement des sommes dues par les entreprises ne suffira pas à remonter la pente, notamment parce que les entreprises ne parviennent pas à rembourser les sommes dues. Sur la période 2008-2016, le taux de recouvrement est de seulement 38 %. Un taux qui en dit long sur la pertinence et la viabilité économique des projets soutenus et leur gestion.