Bonne nouvelle pour Scal’air. L’association qui a pour mission de mesurer la qualité de l’air sur Nouméa et le site industriel de Vale jouit d’une bonne image et d’un sérieux auprès de la population. L’association se posait bien la question depuis plusieurs années et a pu obtenir une réponse au travers d’une enquête d’opinion réalisée en 2018. Une bonne image à laquelle, les quelque 500 personnes interrogées ont associé la crédibilité et le sérieux. Souvent critiquée dans l’espace public, l’association redoutait qu’on la taxe d’être chargée de défendre les intérêts des industriels. Les sondés ont estimé à 61 % d’entre eux que l’association est impartiale et objective.

En matière de qualité de l’air, les résultats présentés dans le rapport annuel ne sont pas franchement mauvais puisque l’indice Atmo, qui évalue la qualité de l’air sur Nouméa, est bon à très bon 94,4 % du temps. Un chiffre plutôt satisfaisant qui masque toutefois des disparités et des problèmes si l’on regarde plus dans le détail. C’est tout particulièrement le cas de la concentration en nickel enregistrée sur la plupart des stations de mesures nouméennes. Alors que le seuil (norme allemande TA Luft de 2002) est de 15 μg/m2 et par jour, l’association a pu enregistrer des valeurs telles que 134,87 μg/m2/j sur Montravel, 112,86 μg/m2/j au Faubourg-Blanchot et, pire, de 286,63 μg/m2/j à Logicoop. Même l’Anse-Vata est concernée puisque les capteurs ont permis d’estimer les retombées de ce métal lourd à 23,08 μg/m2/j. Des résultats qui ne sont pas bons si l’on considère l’impact potentiel du nickel sur la santé humaine.

Paradoxalement, le nickel et plus généralement les métaux lourds avaient été exclus du champ de l’étude épidémiologique, présentée en 2016, et qui avait conduit à l’adoption de la loi sur la qualité de l’air. Une loi qui n’est d’ailleurs toujours pas applicable, faute d’arrêté. Une consultation publique a bien été lancée en février dernier, sans qu’elle soit suivie de l’adoption des arrêtés soumis à l’avis des citoyens. Pour rappel, les arrêtés proposés couvrent uniquement les trois opérateurs industriels : KNS, la SLN et Vale NC. Ils leur imposent des dispositifs de surveillance et de mesure de la qualité de l’air. Rien, en revanche, n’est prévu pour le trafic routier, une des premières sources de pollution atmosphérique sur le Grand Nouméa.