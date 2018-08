Pour Christopher Gygès, le membre du gouvernement en charge de l’action sociale et du handicap, il était important que le fonds, qui est abondé par les amendes des entreprises qui n’emploient pas de personnes handicapées, serve véritablement à l’insertion professionnelle, comme il avait été imaginé à l’origine. Pour lancer une dynamique, le gouvernement lance un appel à projets dont les documents sont à télécharger sur le site de la Direction du travail et de l’emploi (www.dtenc. gouv.nc). Les porteurs de projet ont jusqu’au 31 mars 2019 pour soumettre leur dossier au Conseil du handicap et de la dépendance, en lien avec la Direction du travail.

Les associations saluent ce nouvel outil à mi- chemin « entre le CAT et l’entreprise normale qui permet à des personnes pas forcément en mesure d’intégrer une entreprise en milieu ordinaire de s’insérer ». Catherine Poëdi, du Collectif- Handicaps, estime qu’il est temps que les entreprises se positionnent sur l’insertion des personnes en situation de handicap et plus seulement les associations. Mais plus que de le faire concurrence, l’arrivée des entreprises adaptées leur permettra de se pencher réellement sur l’insertion et de ne plus bricoler, comme ça a pu être le cas pendant longtemps, faute de temps ou de moyens.