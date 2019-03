Une stratégie qui existe

Vitesse et alcool sont les principaux facteurs d’accidents. Pour faire face à ces fléaux, Jean Todt plaide pour une répression « beaucoup plus sévère » (il faut, dit-il, rétablir cette fameuse « peur du gendarme »), l’abaissement des limitations de vitesse, les confiscations de véhicules, et il mentionne aussi la contribution de la technologie. Les États membres de l’Union européenne, par exemple, ont fait de la sécurité des véhicules l’un des principaux axes pour réduire les accidents de la route et les dommages qui peuvent en résulter. Kit main libre, détecteur de somnolence, éthylotest antidémarrage, contrôle de stabilité électronique, des pneus, casques intelligents… contribuent chaque jour à sauver des vies. Et pour Jean Todt, les constructeurs automobiles doivent prendre leurs responsabilités. C’est aussi le cas, pense-t-il, des producteurs d’alcool qui doivent mieux informer sur leurs produits et « trouver des solutions innovantes en termes de marketing ». Aux localités enfin de favoriser chez elles des systèmes de transports innovants comme Uber.